هل تنجح اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.؟

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جدة – البلاد

وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ في محافظة جدة، مع نظيره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عبد الفتاح عبدالله؛ اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الاثيوبية، سعياً من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة.

وطبقا لما أوضحته الوزارة ، تنص الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً ومجتازة جميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقاً لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، فيما تلتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتأكّد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة، وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري، كما هو منصوص عليه في عقد العمل.

ويبقى السؤال أمام أزمة العاملات المنزلية هل تنجح اتفاقية الاستقدام من اثيوبيا أم انها سوف تتعثر كما حصل مع كثير من البلدان؟.