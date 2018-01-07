هل ستُنافس الشركة العربية Icflix شبكة Netflix العالمية!

ما هي ICFLIX ؟

هو موقع عربي يحتوي على مكتبة ضخمة جداً من الأفلام والمسلسلات والبرامج العربية والهندية وأفضل افلام هوليود أيضاً بدقة عالية جداً.

تسعى icflix -التي تُعرف بمنصّة العرض اللامحدود في الشرق الأوسط- لتسليط الضوء على جوانب السينما العربية.

وتقديم تجربة فريدة من نوعها للمستخدم العربي، هذا عدا عن مجموعة واسعة جداً من الرسوم المتحركة وإنتاجات بوليوود.

وشأنها شأن شركة Netflix أو Amazon Prime تعرف هذه الشركة بأنها منصة إلكترونية يمكن للمستخدمين عبرها مشاهدة البث المتدفق لآلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات المتلفزة.

لكن تركيزها ينصب على الأفلام والمسلسلات الناطقة باللغة العربية، مع مزيج من منتجات السينما الأميركية والهندية المحولة إلى اللغة العربية، مقابل اشتراك شهري ب 7.99 دولار.

إضافة إلى مكتبتها الضخمة فإنّ ICFLIX توفّر محتويات عالية الوضوح ومجموعة واسعة وغنيّة من الخيارات.

تضمّ المكتبة 10,000 محتوى وتجاوز عدد مشتركيها المليون مشترك.

يستطيع المشتركون استخدام ICFLIX من خلال أجهزة الكمبيوتر كما أنّ بإمكانهم تحميل التطبيق المجّاني على أجهزتهم.

الّتي تعمل بنظام أندرويد و iOS أو على التلفزيونات الذكية، الأجهزة اللوحية، الآيباد ومعظم الأجهزة المتّصلة بالإنترنت.