هل سيتحول تويتر من موقع تواصل اجتماعي إلي موقع إخباري…!؟

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منذ أن ظهر لنا موقع تويتر علي ساحة التقتنة وهو معروف بإنه موقع تواصل اجتماعي.

فهو أحد أشهر شبكات التواصل الاجتماعية ووسائل التواصل الإجتماعي.

ويقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال تغريدات من شأنها تلقي اعجاب المغردين الاخرين بحد أقصى 140 حرف.

ولكن الجديد أن شركة تويتر بدأت اختبار ميزة جديدة لإرسال إشعارات بالأخبار العاجلة لمستخدميها.

وذلك في إطار مساعيها للتحول من منصة للتواصل الاجتماعي إلى منصة إخبارية.

وبعد أن فشل موقع التدوين المصغر من إقناع المستخدمين بأنه شبكة اجتماعية.

ومع كثرة استخدامها من قبل الإعلاميين والمشاهير تحاول تويتر الترويج لنفسها على أنها منصة إخبارية.

حتى أنها قامت في وقت سابق من العام الحال بتغيير فئتها على متجر آب ستور من التواصل الاجتماعي إلى الأخبار.

وقد بدأت تويتر في إرسال اشعارات الأخبار للمستخدمين بعد حادثة هجوم الشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.

حيث أنها أرسلت لعدد من المستخدمين إشعار بالخبر العاجل مع رابط يأخذهم إلى تبويب اللحظات.

حيث يمكنهم معرفة التفاصيل من خلال المزيد من الروابط التي تتحدث عن الخبر.

والجدير بالذكر أن الشركة قامت بالأمر نفسه عند توفي الزعيم الكوبي فيدل كاسترو قبل نحو شهر.

حيث أعلن متحدث باسم تويتر علي موقع BuzzFeed الإخباري:-

أن الشركة ترسل إشعارات بالأخبار العاجلة كجزء من اختبار أكبر لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى اللحظي الذي يظهر على المنصة.

والجدير بالذكر أن الاختبار الجديد يأتي بالتزمن مع إعلان تويتر عن تحديثها لنتائج البحث.

وتخليها عن طريقة الترتيب الزمني العكسي واعتمادها على إظهار التغريدات ضمن نتائج البحث على أساس أهميتها بدلًا من زمن نشرها.