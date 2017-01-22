هل سيكون هو المستقبل؟فيسبوك يستثمر 3 مليار دولار في الواقع الافتراضي…!

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أعلن المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الفيسبوك “مارك زوكربيرج” عن خطة الشركة المستقبلية…

وهي التخطيط لاستثمار أكثر من 3 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

بهدف جعل الواقع الافتراضي متاحاً على منصة الفيسبوك وذلك وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

والجدير بالذكر أن إعلان مارك هذا قد جاء في مناسبة غير عادية… حيث أنه كان في المحكمة الفدرالية.

يشهد في قضية حقوق ملكية فكرية بقيمة ملياري دولار بين زينيماكس ميديا وأوكيولوس الشركة العملاقة في مجال الواقع الافتراضي.

حيث استحواذت شركة الفيسبوك على شركة أوكيولوس في مارس 2014 في صفقة قيمتها 2 مليار دولار.

وكان ذلك هو أول خطوات زوكربيرج في مجال الواقع الافتراضي.

ومنذ ذلك الحين، بدأت شركته للتواصل الاجتماعي تعمل على إيجاد وسائل لجعل الواقع الافتراضي متاحاً على منصتها الحاسوبية.

وقد بدأ التكامل بين المنصتين في مارس 2016 بالرغم من التشكيك من المؤسس المشارك في أوكيولوس”بالمر لاكي”.

ولكن منذ هذا الوقت لم يُذكر هذا المشروع كثيراً، باستثناء بعض العروض التجريبية المتفرقة وتلك الوجوه التعبيرية في الواقع الافتراضي.

ويذكر أن من أحلام مارك هي إتاحة الواقع الافتراضي للجميع (أي للجميع على الفيسبوك).

وقد يكون هذا الحلم خطوة في الاتجاه الصحيح حقاً لان كل مؤشرات المستقبل تقول أن القادم هو عالم الواقع الافتراضي.

وعلى الرغم من أن أجهزة الواقع الافتراضي كانت مخصصة لتقنيات الألعاب، فإن التطبيقات خارج هذا الحقل تزايدت بشكل كبير.

حيث أحدث الواقع الافتراضي أثراً في الأبحاث الطبية، والتدريب العسكري، وغيرها الكثير.

ولكن ما يفعله الواقع الافتراضي، بشكل أساسي، هو تمكيننا من رؤية العالم والتفاعل معه بشكل مختلف.

سواء بالتجول في جوجل إيرث، أو رؤية الغابات من وجهة نظر الحيوانات، أو حتى اختبار مطابخنا المستقبلية.