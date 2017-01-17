هل سَتُقدم ايرباص جروب السيارة الطائرة في 2017..!؟

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مجموعة ايرباص…هي شركة صناعات فضائية ودفاعية أوروبية متعددة الجنسيات. تتخذ من تولوز في فرنسا مقرا لها.

ولكن تخطط شركة صناعة مركبات النقل الجوي ايرباص جروب Airbus Group قبل نهاية العام الحالي لاختبار نموذج سيارة صغيرة.

لتنقل شخص واحد ضمن المدن تطير بشكل اتوماتيكي، وذلك وفقاً لتصريح توم إنديرز الرئيس التنفيذي للشركة الأوروبية.

قال توم إندرز الرئيس التنفيذي لإيرباص أمام مؤتمر (دي.إل.دي) للتكنولوجيا الرقمية في ميونيخ يوم الاثنين:-

“قبل نحو مئة عام انتقلت المواصلات بالمدن إلى تحت الأرض .. والآن نمتلك الوسائل التكنولوجية التي تجعلها تطير فوق الأرض”.

مضيفاً أنه يأمل أن تتمكن إيرباص من تسيير نموذج تجريبي لنقل شخص واحد بنهاية العام الجاري.

وعملت الشركة، والتي تشكلت في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة Blagnac الفرنسية:

على تطوير مفهومها للمركبات المستقبلية ذاتية التحكم القادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي من خلال مشروعها المسمى Project Vahana.

ويعتبر مشروع Project Vahana الذي تطوره Airbus Group بمثابة مشروع داخلي ضمن الشركة.

مصمم لاختبار سلامة وقابلية عمل النموذج الأولي للمركبات الجوية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث تتعامل معه ايرباص جروب بشكل جدي جداً.

وقامت الشركة خلال العام الماضي بخلق قسم جديد ضمنها يدعى التنقل الجوي في المناطق المأهولة بالسكان، ويعمل هذا القسم على استكشاف المفاهيم اللازمة لخلق مركبات لتنقل الأفراد أو سيارات طائرة على غرار طائرات الهليكوبتر التي يمكنها حمل عدة أفراد.

وصرح الرئيس التنفيذي قائلاً “نحن الآن في مرحلة الاختبارات ونحن نأخذ هذا التطوير على محمل الجد”.

وتابع أن إيرباص تدرك أن مثل هذه التقنيات يجب أن تكون صديقة للبيئة لتجنب التسبب في مزيد من التلوث بالمدن المكتظة.

وقال إن استخدام الطائرات قد يقلل أيضا من التكاليف بالنسبة لمخططي البنية التحتية للمدن.

وأضاف “عن طريق الطيران لن تكون هناك حاجة لضخ مليارات في بناء جسور خرسانية وطرق”.

ويهدف المشروع لإنتاج مركبة حقيقة قابلة للإستخدام للرحلات ذات المسافات القصيرة والتي يفترض ان تكون متاحة بحلول عام 2021.

مما يدفع الشركة إلى إجراء الاختبارات الفعلية لهذا النموذج قبل نهاية العام الحالي بشكل يتماشى مع الجدول الزمني للمشروع.

وصرحت الشركة في وقت سابق بانها تأمل بتقديم النموذج الحقيقي المكتمل على نطاق واسع في وقت ما في عام 2017.

وتأتي التصريحات الحالية للرئيس التنفيذي للشركة لتوضيح ان ايرباص جروب ما تزال متلزمة بالجدول الزمني بما في ذلك اختبارات الطيران المكثفة.