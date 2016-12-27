هل يحقق الاتحاد انتصاره الأول في الجوهرة؟!
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في ظل المستويات والنتائج الذي يقدمها الفريق الاتحادي في الفترة الأخيرة تنتظر الجماهير من لاعبي فريقها تحقيق الانتصار الأول على مستوى مباريات الديربي أمام الأهلي التي أقيمت على ملعب الجوهرة، حيث تعتبر مواجهة اليوم هي السابعة بين الناديين على مدينة الملك عبدالله الرياضية، منذ إنشائها في الأول من شهر مايو للعام 2014 م، حيث حقق الأهلي 3 انتصارات وتعادل الفريقان في 3 مواجهات. التقى الفريقان في مسابقة دوري جميل في السنة الأولى في مواجهتين ذهابا وإيابا، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية سجل للاتحاد فهد المولد وللأهلي سلمان المؤشر، وفي الموسم الماضي تمكن الأهلي من الفوز على الاتحاد في ثلاث مواجهات؛ الأولى في ذهاب دوري جميل وانتهت بثلاثية ، والثانية في نصف نهائي كأس ولي العهد والتي انتهت أهلاوية بهدف نظيف ، أما المواجهة الثالثة فكانت في إياب دوري جميل وتمكن الأهلي من الفوز برباعية مقابل هدفين، وفي الموسم الحالي انتهت مواجهة الذهاب من دوري جميل، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفي المقابل تنتظر الجماهير الأهلاوية من فريقها تأكيد التفوق ومواصلة العقدة، ومنع الاتحاد من الفوز على الأهلي لمدة أربع سنوات، على اعتبار أن آخر فوز اتحادي كان في شهر أكتوبر للعام 2012م على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
التصنيف: الرياضة
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