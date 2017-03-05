هل يصنع الشعر رجالا ؟!!

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رؤية – سمو المعاني

الشعر موهبة جميلة تعطي صاحبها الكثير ولكن هل للشعراء أن يعطوا هذا المخلوق الجميل ما يتمناه منهم من عطاء؟..أذكر هنا إجابة الشاعر نواف الدبل عندما سُئل ذات لقاء عما إذا خدمه الشعر أم أنه هو الذي خدم الشعر؟ فرد بقوله بأن الشعر خدمه أكثر فهو الذي قدمه للناس بشكل راقٍ واعترف بأن للشعر وجاهة معينة فعندما يقدم نفسه كشاعر في أي اجتماع فأن وضعه يختلف.برأيي هذه الإجابة أوفت الشعر شيئاً من حقه وبالطبع هذا يدل على رقي خلق هذا الشاعر ومثله الكثير ولله الحمد في ساحتنا الأدبية.نعلم أن الشعر ومنذ القدم كان موهبة جميلة يفخر بها الشعراء, كان في الغالب الشاعر هو فارس القبيلة وهو الرجل الشجاع ولا أنكر بالطبع وجود شعراء الأودية والمرتزقين في هذا العصر وذاك ولكن ما أريد إثباته بأن الشعر لا يكون جميلاً ولا ينصف صاحبه إلا إذا كان صاحبه منصفاً له والإنصاف والعدل من صفات الرجل الخلوق.فهو رجل قبل أن يكون شاعراً. يقول الشاعر رشيد الدهام:

والشعر في النهاية قول ماهو فعايل

كان ما نقّصــك ما وصلك للكمال

لهجة القلب ولسان الضلوع النحايل

بس ما يرفع الرجّال فوق الرجال

في عصرنا هذا ظهرت طائفة غريبة ليسوا من الشعراء الشجعان ولا من الشعراء المرتزقين وإنما هم من وضعوا أنفسهم فوق جميع الخطوط وتربعوا وادعوا بأنهم هم من خدم الشعر وهم في الحقيقة طائفة لا تأخذ من أفكارها إلا العبارات غير المجدية ولا تأخذ من حواراتها ونقاشاتها إلا الـ(نعم) والـ(لا) العقيمة إذا ما وصلت حدة أحاديثهم إلى إثارة الجدل والمناوشات التي لا تعرف للقلوب صفاءً،وإني لا أقول هذا إلا بعد رؤيتي لنماذج عدة من هذه الطائفة عبر عدة منابر وذلك عند طرح موضوع للنقاش ولا ترى تفاعلا معه بقدر ما ترى آراء متحجرة وتحيز من اجل فلان وفلان.

لدرجة أنني قرأت أحد المواضيع التي طرحها أحد الشعراء للنقد ومن ضمن ما طرح كأمثلة قصيدة لشاعرٍ معروف فأخذوا يعارضونه ويلومونه على ذكر هذا المثال إلى أن تغيرت زاوية الموضوع على هذه القصيدة بدلاً من طرح الرأي في موضوع النقد الأساسي –وبالطبع أقرأ وأبكي وأضحك على الحال الذي وصلنا إليه- إلى أن صُدمت برأي ونصه :(خليني ساكت أحسن يا أبو فلان)- وأبو فلان احد الثائرين على صاحب الطرح الهادف.ماذا استفاد هذا الرجل من طرحه رغم أن ما طرحه بالفعل كان موضوعاً مجدياً للنقاش؟؟..رقي أساليبنا المنبرية يدل على رقي أفكارنا.فلماذا لا تكون ردودنا هادفة؟..الشعر لا يصنع الرجال!! وإنما يضيف لك الشيء الجميل هذا إذا كنت جميلاً واستحققته وينقص منك إذا لم تمتلك الجمال لأن شعرك يعبر عن ذاتك وإنصافك لموهبتك يظهر في مدى قدرتك على الخوض في الحوارات الهادفة واثبات وجهة النظر السليمة.

والــمرءُ إلا حيث يجـــعل نفسه

ففي صالح الأعمال نفسك فأجعل

• شاعر وكاتبة سعودية