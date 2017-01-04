هل ينتهي العالم في أكتوبر القادم؟

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لندن ـــ وكالات

قد يكون مقدراً أن يفنى العالم في أكتوبر من هذا العام، عندما يصطدم كوكب عملاق غامض بكوكب الأرض؛ وفقاً لأحد معتقدي نظرية المؤامرة.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ديفيد ميدي، مؤلف كتاب “الكوكب العاشر – 2017 موعد الوصول”، يعتقد أن هناك نجماً، يطلق عليه اسم “التوأم الثنائي لشمسنا، قادم إلى الأرض باتجاه القطب الجنوبي”.

ويقول: إن النجم سيجلب معه “7 كواكب تدور، بما في ذلك نيبيرو، ذلك الكوكب الأزرق الكبير، الذي يشير أيضا إليه بأنه الكوكب العاشر المندفع نحو كوكبنا.

نيبيرو، الذي يشار إليه أحيانا بالكوكب العاشر، هو كوكب افتراضي على حافة نظامنا الشمسي.

ويعتقد مؤيدو نظرية المؤامرة أن تأثيرات الجاذبية الخاصة بــ”الكوكب المارق” نيبيرو، قد نجم عنها تعطيل مدارات كواكب أخرى منذ مئات السنين.

ويعتقد ديفيد ميدي أنه من المتوقع أن يصطدم هذا الكوكب بكوكب الأرض في أكتوبر من هذا العام، بعد أن يتم دفعه باتجاه كوكبنا؛ بفعل تأثير الجاذبية من “نجم ثنائي” توأم للشمس – وهو أمر لا يوجد دليل عليه. ويضيف: إنه يصعب تحديد موقع هذا النجم، بسبب الزاوية التي يقترب من خلالها للأرض.

وذكر ميدي، في تقرير تم نشره في موقع “بلانت أكس نيوز”، أن هذا النظام هو، بطبيعة الحال، لا يتماشى مع مسار دوران الشمس في مجموعتنا الشمسية، ولكن سيأتي إلينا من زاوية مائلة نحو القطب الجنوبي لدينا. “وهذا يجعل من الصعب رصده، إلا إذا كنت تحلق على ارتفاعات عالية فوق أميركا الجنوبية، حاملا كاميرا ممتازة.