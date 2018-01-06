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هنا موعد صرف رواتب الموظفين بعد الامر الملكي

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 11 ساعةchat_bubble_outlineضف تعليق

جدة _ وليد الفهمي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – توجيهات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي

وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وتنشر لكم البلاد جدولاً يوضح مواعيد صرف الرواتب

التاريخ بالميلاديالتاريخ بالهجرياليوم
27-1-201811-5-1439هــالسبت
27-2-201812-6-1439هـالثلاثاء
27-3-201811-7-1439هـالثلاثاء
27-4-201812-8-1439هـالجمعة
27-5-201813-9-1439هـالاحد
27-6-201814-10-1439هـالاربعاء
27-7-201815-11-1439هـالجمعة
27-8-201816-12-1439هـالاثنين
27-9-201817-1-1440هـالخميس
27-10-201817-2-1440هـالسبت
27-11-201819-3-1440هـالثلاثاء
27-12-201819-4-1440هـالخميس

 

يذكر أنّه يأتي تأخر صرف الرواتب، تماشياً مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.

وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة، إلا أنَّه تسبب في إرباك لدى المواطنين، حتى جاء الأمر الملكي السبت 6 كانون الثاني/يناير 2018، ليضع الأمور في مسارها الذي يمكنهم البناء عليه

ibrahim

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