هنا موعد صرف رواتب الموظفين بعد الامر الملكي

جدة _ وليد الفهمي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – توجيهات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي

وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وتنشر لكم البلاد جدولاً يوضح مواعيد صرف الرواتب

التاريخ بالميلادي التاريخ بالهجري اليوم 27-1-2018 11-5-1439هــ السبت 27-2-2018 12-6-1439هـ الثلاثاء 27-3-2018 11-7-1439هـ الثلاثاء 27-4-2018 12-8-1439هـ الجمعة 27-5-2018 13-9-1439هـ الاحد 27-6-2018 14-10-1439هـ الاربعاء 27-7-2018 15-11-1439هـ الجمعة 27-8-2018 16-12-1439هـ الاثنين 27-9-2018 17-1-1440هـ الخميس 27-10-2018 17-2-1440هـ السبت 27-11-2018 19-3-1440هـ الثلاثاء 27-12-2018 19-4-1440هـ الخميس

يذكر أنّه يأتي تأخر صرف الرواتب، تماشياً مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.

وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة، إلا أنَّه تسبب في إرباك لدى المواطنين، حتى جاء الأمر الملكي السبت 6 كانون الثاني/يناير 2018، ليضع الأمور في مسارها الذي يمكنهم البناء عليه