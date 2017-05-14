هندية تعود إلى الحياة بعد دفنها بساعتين

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جدة ــ وكالات

تداول نشطاء على نطاق واسع قطع فيديو يوثق عملية إنقاذ فتاة هندية عادت للحياة بعد دفنها بساعتين.

واستعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قصة الفتاة خشبو خاتون (19 عاما)، التي تم اختطافها من قبل 3 رجال قبل أن يكتشف اهلها وسكان قرية جوفيندبور في مقاطعة بيهار الهندية مكان دفنها وانتشالها بعد وجودها في قبرها لمدة ساعتين، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وكانت اسرة الفتاة قد شعرت بتأخرها عن العودة للمنزل، وقام والدها بإبلاغ الشرطة الهندية التي قامت وأهل القرية بالبحث عن الفتاة حتى تم اكتشاف هذه الحفرة التي تم إلقاء الفتاة بها.

واكتشف سكان القرية أن الفتاة تم دفنها في حفرة بمنطقة مهجورة قبل ساعتين فقط من العثور عليها، وعقب خروجها من حفرة يبلغ عمقها 3 امتار، قالت الفتاة انهم القوها في الحفرة وحاولوا دفنها وهي حية.

وتبحث الشرطة الهندية عن المشتبه بهم، وهم رجل أعمال محلي يدعى “أميت شاه” ومشتبهان آخران. وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال المشتبه به قام بذلك للانتقام من والد الفتاة وإرهابه بعدما رفض استغلال أرضه.