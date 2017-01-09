(هواجيس) .. أغنية سعودية لامست العالمية

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جدة ــ البلاد

وجدت أغنية “هواجيس” التى تقدم صورة مختلفة عن المرأة السعودية للمخرج السعودي ماجد العيسى حظها من الانتشا؛ إذ لم يقتصر صداها على المحيط المحلي، بل تعداها للعالمية، وحصد فيديو الأغنية أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة مشاهدة.

ونشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، على صفحتها بموقع فيسبوك الفيديو مرفقاً بتعليق: “هذا مثير للإعجاب ! هذه الأغنية ذات رسالة قوية بحق”.

وأشارت إلى مدلولات المشاهد الواردة في الفيديو كليب، كالفتيات اللواتي ارتدين النقاب، وهن واثقات في أنفسهن كشأن اللواتي يلعبن كرة السلة في الفيديو.

ورأت صحيفة “بليك” النمساوية الفيديو بمثابة مطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة، أو السفر دون رجل من العائلة، مستشهدة بالمشهد الأول في الفيديو الذي يظهر الفتى، وهو يقود السيارة بحضور سيدات يكبرنه عمراً، ليبدأن بالغناء، كعمل يمثل تمكين المرأة.