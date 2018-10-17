عرضت “هواوي” هاتفها “ميت 20 X” الجديد، وذلك في حدث خاص نظمته الشركة الصينية، في العاصمة البريطانية لندن.

ويأتي الهاتف بشاشة عرض كبيرة قياس 7.2 إنشات، بتقنية “أوليد”، وبـ16.7 مليون لون، وبدقة عالية الوضوح 2244X 1080 بكسل.

وزوّد الجهاز بمعالج “كيرين 980” ثماني النوى، كما أنه يعمل بنظام التشغيل آندرويد 9.

ويدعم “ميت 20 X”، ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة قراءة بسعة 128 غيغابايت

في حين تصل سعة التخزين إلى 256 غيغابايت.

ودمجت في الهاتف كاميرا ثلاثية بدقة 40 و20 و8 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

ودعمت “هواوي” هاتفها ببطارية سعة 5000 ميلي آمبير/ ساعة، علما أن وزنه يبلغ 232 غراما، في حين تصل أبعاده بالنسبة للعرض والطول والثخانة إلى 85.4 و174.6 و8.15 ميلي متر على التوالي.