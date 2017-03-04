هوساوي : الخليج بوابتنا للعودة

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جدة – أحمد إلياس

أكد مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم معتز هوساوي أن فريقه في حاجة لتحقيق انتصار على فريق الخليج للعودة إلى المنافسة مشددا على أن الكرة لا تعترف سوى بمن يبذل الجهد المضاعف داخل الملعب

وقال: ” فريق الخليج جيد ونتائجه لا تعبر عن المستويات الجيدة التي لديه وهو فريق يقدم كل ما لديه عندما يلعب مع الفرق الأقوى منه مستوى لذلك نحن أمام امتحان صعب اليوم”.

وتابع :” نعرف قوة الخصم وجاهزون للمباراة اليوم ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونستفيد من كل فرصة لتحقيق آمال جماهير الأهلي وكسب النقاط الثلاث التي تعطينا دافعا في المنافسة والاستمرار في الدوري”:

وأضاف هوساوي:” نتائج الجولتين الاخيرتين لا ترضينا أبداً وبإذن الله تكون هذه المباراة انطلاقتنا نحو العودة للمنافسة وعلينا احترام الخليج والكرة لا تعترف في الملعب إلا بمن يخدمها ويقدم كل ما لديه داخل الملعب ونحن ندرك صعوبة المباراة اليوم وبإذن الله نحقق الانتصار.”