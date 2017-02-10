هوساوي : الهدف الثاني بعثر أوراقنا

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جدة – أحمد إلياس

بارك مدافع فريق الاهلي معتز هوساوي بعد خسارة فريقه امام القادسية لقريق القادسية الفوز مؤكدا أن هذا هو حال كرة القدم “وبإذن الله نعوض في القادم من المباريات “.

وتابع ” في الشوط الاول جاءتنا فرصتان لم نستغلها بالشكل المطلوب للأسف وفريق القادسية تحصل على كرات ثابتة واستغلها في الملعب بالشكل المطلوب وحققوا الاربعة اهداف ”

واضاف هوساوي ” كرة القدم كل شيء فيها وارد وهذه هي طبيعة الكرة واستغلوا اخطاءنا وعموماً هي كلها خسارة ثلاث نقاط ونحن قادرون على التعويض في القادم من المباريات والفريق بشكل عام لم يكن في يومه وبعد الهدف القدساوي الثاني تلخبطت أوراق فريقنا في الملعب وخسرنا بالأربعة “.