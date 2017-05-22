هوساوي : تجاوزناالخسارة ونتطلع للفوز

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جدة – أحمد إلياس

وصف اللاعب معتز هوساوي مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مباراته فريقه اليوم أمام فريق أهلي دبي الإماراتي، ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، بالمصيرية،

وقال هوساوي: البطولة الآسيوية قوية، وصعبة، ومشوارها شاق، ومباراتنا اليوم أمام الأهلي الإماراتي قوية ومهمة؛ خاصة أنها على أرضنا، والنتيجة الإيجابية ستريحنا في مواجهة الإياب، والمباراة بشكل عام لن تكون سهلة على الطرفين، ونحن كلاعبين سنقدم كل ما لدينا، والحمدلله، فريقنا يمتلك لاعبين أصحاب أداء جماعي عال، ونحن جاهزون لمباراة اليوم،

وتابع: لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية- وبإذن الله- خسارة نهائي كأس الملك، لن تؤثرعلينا. وأضاف: علينا التركيز في المباراة على الجانب الفني، ومهم استغلال الفرصة التي تتاح لنا، خاصة أن فريق أهلي دبي قوي ومنظم، وإن شاء الله، نقدم المستوى الذي يرضي جماهيرنا، ويشرف الكرة السعودية.