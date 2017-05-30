هوساوي خارج حسابات دياز

جدة-البلاد

خرج أسامة هوساوي، من حسابات الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، بعد أن غادر اللاعب معسكر فريقه بالعاصمة القطرية الدوحة، عائداً إلى الرياض؛ إثر شعوره بآلام في الركبة .

ومن المقرر أن يخضع قائد الهلال، لفحوصات طبية بالعيادة الطبية بمقر الزعيم، لتحديد حجم إصابة الركبة، والمدة الزمنية المطلوبة للعلاج، والتأهيل، وسوف يتم تزويد الجهاز الطبي والفني للمنتخب الأول، بتقرير مفصل عن حالة أسامة هوساوي، خاصة مع انطلاق تحضيرات المنتخب لمباراة استراليا المقبلة، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

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