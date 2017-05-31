هوساوي مهدد بالغياب أمام أستراليا

الرياض- البلاد

تهدد إصابة الركبة التي يعاني منها مدافع المنتخب الوطني، ونادي الهلال أسامة هوساوي، مشاركته في لقاء الأخضر القادم أمام منتخب أستراليا الخميس مابعد القادم. واستبعد المدافع الدولي من قائمة فريقه المعسكرة في الدوحة، بعد شعوره ببعض الآلام في موضع إصابته في الركبة، ليعود للرياض مجدداً لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على ركبته. من جانبه، يتابع الجهاز الطبي في المنتخب كافة التقارير المتعلقة بإصابة اللاعب، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها، وتعرض هوساوي لإصابة بكدمة في الركبة بمواجهة التتويج ببطولة الدوري أمام النصر، قبل أن تتم إراحته في عدد من مباريات فريقه لهذا السبب.

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