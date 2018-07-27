هوساوي يتعرض للإصابة … والسعيد إجهاد

جدة- البلاد

تعرض لاعب الأهلي معتز هوساوي، لإصابة في عضلة الساق الخلفية خلال تدريبات الفريق بالمعسكر المقام حالياً بالنمسا. ويخضع هوساوي للأشعة والفحوصات صباح اليوم لتحديد نوعية الإصابة ومدة العلاج اللازمة.

وفي سياق متصل، أشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب عبدالله السعيد يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية تم على إثره منح اللاعب راحة عن أداء التدريبات، على أن يبدأ بالركض حول المضمار في مران الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، بات المدافع عقيل بلغيث،، خارج حسابات بابلو جويدي، المدير الفني للفريق الأهلاوي، خلال منافسات الموسم المقبل. وأبلغت إدارة الأهلي، بلغيث، بعدم الحاجة إليه، بتوصية من الجهاز الفني، بعدما تابع اللاعب خلال مباريات الفريق في الموسم الماضي، وتدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي.

بذلك ينضم بلغيث لقائمة المغادرين المحتملين للأهلي هذا الصيف، والتي تشمل تيسير الجاسم ومنصور الحربي، الذي ةقع بالفعل للاتحاد، وصالح العمري وسعيد الربيعي وحمدان الشمراني وإسلام سراج.