العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هوساوي يعود للملكي

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هوساوي يعود للملكي
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الرياض ــــ البلاد
كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال، أن اللاعب أسامة هوساوي قد يعود للنادي الأهلي في حال خروج الهلال من دوري أبطال آسيا، وتأهل الأهلي، لاسيما أن هوساوي لم يوقع مع الهلال إلا لموسم رياضي واحد بمبلغ يقارب عشرة ملايين، حيث كشفت المصادر أن الهلال عانى كثيرا من لاعبيه، عند تجديد عقودهم؛ بسبب مطالبتهم بمساواتهم بعقد هوساوي، وكان أبرزهم سلمان الفرج، ولهذا قد تجد الإدارة نفسها في حرج في حال تمديد عقد هوساوي لموسم آخر، لاسيما أن هناك عددا من اللاعبين قاربت عقودهم على الانتهاء، أبرزهم نواف العابد، كما أن عودة الأمير فهد بن خالد لرئاسة الأهلي، قد تدعم عودة هوساوي مجددًا للملكي.

التصنيف: الرياضة

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