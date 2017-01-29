هولاند : إدارة ترامب تشكل (تحديا) للاتحاد الأوروبي

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برلين- وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تشكل “تحديا” للإتحاد الأوروبي، خصوصا في ما يتعلق بالاقتصاد.

وقال هولاند في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى برلين الجمعة : “في ما يتعلق بأوروبا.. لنكن صريحين، هناك تحديات تطرحها الإدارة الأمريكية بالنسبة إلى القواعد التجارية، وأيضا حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم”.

وأضاف: “علينا بالطبع التحاور مع دونالد ترامب بما أن الشعب الأمريكي اختاره رئيسا، لكن علينا القيام بذلك أيضا بقناعة أوروبية والترويج لمصالحنا وقيمنا”.

من جانبها أعربت أنغيلا ميركل بشكل ضمني عن قلقها من التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة.

وقالت المستشارة الألمانية: “نلاحظ أن الإطار العام الذي نعيش فيه في العالم يتغير بسرعة وبشكل جذري، وعلينا النهوض بهذه التحديات الجديدة”، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ”الدفاع عن مجتمع حر وعن التبادل الحر في آن واحد”.

ومنذ توليه مهامه ترجم ترامب وعده بخروج الولايات المتحدة من معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي، إحدى أولويات سلفه باراك أوباما الذي كان يريد إقامة توازن مع نفوذ الصين المتنامي.

ويريد ترامب أيضا إعادة التفاوض بشأن إتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية ومشروع الإتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي بات مهددا مع رحيل باراك أوباما من البيت الابيض.

والتقى هولاند مع ميركل في برلين للتحضير لقمة القادة الأوروبيين في مالطا لإخراج المشروع الأوروبي من الأزمة التي سببها الـ”بريكست”، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.