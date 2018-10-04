دولية

هولندا تحبط هجوما إلكترونيا وتستدعي السفير الروسي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / محرم / 1440 هـ       4 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استدعت هولندا السفير الروسي في أمستردام، الأربعاء، بعد أن أحبطت أجهزة الاستخبارات الهولندية هجوما إلكترونيا روسيا كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أبريل الماضي، كما طردت 4 عملاء روس من البلاد.

وقالت الحكومة إن الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات فندق بالقرب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.

وأوضح وزير الدفاع الهولندي أنك بييلفيلد، أن “الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات هؤلاء أمرا يثير القلق الشديد”، مشيرا إلى أن بلاده لا تكشف عادة عن مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس.

وقال مسؤولون هولنديون إن هولندا تعرفت على هويات العملاء الروس، مشيرة إلى أن العملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضافوا أن بريطانيا ساعدت هولندا في هذه العملية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار وزير الدفاع الهولندي إلى جهاز كمبيوتر محمول يعود لأحد الروس الأربعة، كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا، مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة “إم إتش17” فوق أوكرانيا عام 2014.

ibrahim

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