هولوند يأمل أن يكون 2017 عام الانتصار على الإرهاب

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بغداد -رويترز

سافر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند إلى العراق أمس، وقال للقوات الفرنسية المتمركزة هناك: إنه يأمل في أن يكون هذا العام هو “عام الانتصار على الإرهاب”.

وقال الرئيس الاشتراكي- الذي تعرضت بلاده لسلسلة من هجمات الإرهابيين في العامين الماضيين: إن الجنود الذين يخدمون في التحالف بقيادة الولايات المتحدة يحولون دون وقوع المزيد من عمليات القتل الجماعي في بلادهم.

وقال هولوند: “كل ما يسهم في إعادة إعمار العراق يعد خطوة إضافية لتجنب ضربات داعش على أراضينا.”

وتراجعت شعبية هولوند بشدة منذ توليه السلطة وسط شعور بخيبة الأمل فيما يتعلق بإدارته للاقتصاد والأمن الوطني. وقال: إنه لن يرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة هذا العام.

من ناحية أخرى هاجم تنظيم داعش نقطة تفتيش للشرطة العراقية قرب مدينة النجف الجنوبية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل سبعة من رجال الشرطة، في حين حققت القوات الحكومية في الشمال المزيد من المكاسب على حساب الداعشيين في الموصل- آخر معقل كبير لهم في العراق.

واستعادة الموصل ستنهي على الأرجح الخلافة التي أعلنها التنظيم عام 2014، ولكنهم سيظلون قادرين على خوض حرب عصابات في العراق، والتخطيط والدعوة لهجمات في الغرب.