هونغ كونغ تسعى لاجتذاب أصحاب الأعمال السعوديين

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جدة -غفران إبراهيم

أكد المدير الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونج كونج “مكتب الشرق الأوسط” بيري فونغ خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في هونج كونج داعياً لحضور المعارض التجارية والمتخصصة التي ستقام في بلاده خلال العام الحالي 2017م تحت مظلة مجلس تنمية تجارة هونج كونج والبالغ عددها 85 معرضاً.

وأشار إلى أن هناك 18 مشروعاً مشتركاً بين المملكة وهونج كونج وحجم التبادل التجاري وصل مؤخراً لـ 2,3 مليار ريال وهناك رغبة من أصحاب الأعمال بهونج كونج لبناء شراكة فاعلة مع نظرائهم السعوديين وبالأخص في مجالات الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية المتنوعة والألعاب والهدايا والحقائب والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والأدوات المنزلية وقطع الأثاث ومستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية ومواد البناء والتشييد .

وأشاد بحجم المشاريع المشتركة الصناعية وغير الصناعية بين بلاده والمملكة لافتاً إلى أن البنية التحتية في هونج كونج جاهزة ومتكاملة لاستقطاب جميع الفرص الاستثمارية في جميع المجالات فضلا عن المزايا الاستثمارية التي تمنحها للمستثمرين الأجانب.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي بأهمية تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين المملكة وهونج كونج إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة التي تمنح لرجال الأعمال في الجانبين لزيادة الشراكة في القطاع الخاص مرحباً بالتعاون مع الغرف التجارية بهونج كونج في ظل ارتفاع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين .

ودعا أصحاب الأعمال بهونج كونج وفي ظل تنامي هذه العلاقات للاستفادة من التسهيلات الكبيرة الموجودة في المملكة مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقلة نوعية للاقتصاد السعودي ولها دورها في تعزيز مكانة المملكة كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية ، وتعتبر هونج كونج بوابة هامة لتنويع مصادر الاستثمارات الخارجية للمملكة مشدداً على المشاركة في الفرص الاستثمارية المتعددة التي يطرحها السوق السعودي.