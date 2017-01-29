هيئات دولية تحث ترامب على قبول اللاجئين

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واشنطن – رويترز

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، إلى الاستمرار في إتاحة فرصة اللجوء للفارين من الصراعات والاضطهاد في بلادهم، وشددتا على أهمية البرنامج الأمريكي لإعادة التوطين.

وقالت المفوضية، والمنظمة في بيان مشترك: لم تكن احتياجات اللاجئين والمهاجرين حول العالم في أي وقت أكبر مما هي عليه الآن. والبرنامج الأمريكي لإعادة التوطين من أهم البرامج في العالم.

ومنع ترامب دخول القادمين من عدة دول لمدة 90 يومًا على الأقل، قائلًا: إن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.

وقالت مفوضية اللاجئين، ومنظمة الهجرة: إنهما ما زالتا ملتزمتين بالعمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق الهدف المشترك، المتمثل في تطبيق “برامج آمنة ومضمونة لإعادة التوطين والهجرة.”

وأضافتا: “نحن نؤمن بقوة بضرورة تلقي اللاجئين معاملة متساوية، فيما يتعلق بالحماية والمساعدة، وفرص إعادة التوطين؛ بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق.

وعبرت المفوضية والمنظمة، عن الأمل في أن تواصل الولايات المتحدة دورها القيادي القوي، وعهدها في حماية الفارين من الصراعات والاضطهاد.