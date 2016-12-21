هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجي تناقش الوضع الإنساني بحلب

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الرياض- غفران ابراهيم

تعقد لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تشاوريا في دولة الكويت اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة الوضع الإنساني بمحافظة حلب في سوريا.

وسيتناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالأزمة الانسانية في محافظة حلب في سوريا، من بينها توحيد مواقف الهيئات والجمعيات تجاه الأزمة الإنسانية في محافظة حلب ، وتنسيق المساعدات المقدمة تجاه المتضررين من الأزمة لمضاعفة الجهود وضمان عدم الازدواجية، وإيفاد فريق ميداني مشترك من متطوعي الهيئات و الجمعيات لتقديم المساعدات للنازحين.

كما سينظر الاجتماع في إمكانية توحيد الجهود الإعلامية ، وتبني مشروع إنساني مشترك لصالح المجتمعات المتضررة من الأزمة في أماكن تواجدهم ، وإعداد وإصدار بيان موحد لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس إلى الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر حول الأزمة.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لما تتطلبه المرحلة الحالية من اتخاذ الإجراءات العاجلة لمساعدة المحتاجين في محافظة حلب بسوريا، وحرصاً على تنسيق جهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، تجاه تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من الأشقاء السوريين.