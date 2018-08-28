هيئة الأرصاد ترصد موقع تعدين مخالف

جدة – إبراهيم المدني

استدعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض صاحب موقع تعدين في غرب محافظة عفيف مخالف للاشتراطات البيئية.

وقال مدير الهيئة بمنطقة الرياض الأستاذ سعود الشمري أن فرق التفتيش البيئي تمكنت من رصد أحد مواقع التعدين تعدى على المعالم البيئية وسبب أضراراً لها.

وأضاف الشمري أن الهيئة أحاطت إمارة منطقة الرياض بالواقعة لاستدعاء صاحب الموقع لإلزامه بإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر وعلى نفقته.

وأوضح الشمري أن النظام العام للبيئة ألزم كل من يباش.ر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص للبلاغات (988).