هيئة الأرصاد تطلق مشروع قياس مستوى الوعي البيئي بالمملكة

أطلق معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ، بمقر الهيئة بجدة اليوم ، مشروع قياس مستوى الوعي البيئي في المملكة ، ضمن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف قياس الوعي البيئي في 10 قطاعات حكومية ،

لتحديد مؤشرات نسب الوعي البيئي في المملكة، من خلال معرفة مستوى الوعي في المجتمع السعودي حول الثقافة البيئية

مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف الدقيق بمستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكة.

وبين أن المشروع سيضع إستراتيجية وخطة وطنية للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي بين كافة شرائح المجتمع ،

وأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، ومنع أو الحد من تدهورها أو تلوثها، إلى جانب تحفيز وتنسيق

ودعم جهود الجهات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات توعوية وإصدارات تهدف إلى ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة وتحسينها.

وأفاد الدكتور الثقفي ، أن المشروع سيعمل على معرفة توجيه السلوكيات السليمة في المحافظة على البيئة

وحماية الصحة العامة للمجتمع، وتطويرها ومعرفة طرق التخفيف من جميع أنواع التلوث ، ما يسهم في بناء تخطيط سليم

للتنمية المستدامة بالتشاور مع المجتمع كأصحاب مصلحة في مناقشة تأثيرات الخطط والبرامج

والمشاريع التنموية على البيئة وصحة ورفاهية أفراد المجتمع ، وهو ما نص عليه النظام العام للبيئة.