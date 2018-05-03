هيئة الأرصاد تنهي مسح 50% من مصانع الحديد بمنطقة الرياض

أنهت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, المسح البيئي الإشعاعي لـ50% من مصانع تستخدم خردة الحديد بمنطقة الرياض.

وأوضح مدير عام إدارة السلامة الكيميائية والإشعاعية والنفايات الخطرة الدكتور ماجد أبو عشي, أن الفرق المشاركة

في الحملة قامت بمسح مايقارب 22 مصنعاً بمنطقة الرياض، التي أظهرت أن جميع القياسات الإشعاعية في المستوى الطبيعي,

ولم تُسجل أي زيادة عن القياسات المتعارف عليها حتى الآن

مشيراً إلى أن الحملة التي أطلقتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي, استهدفت مصانع تستخدم خردة الحديد بمنطقة مكة المكرمة كوجهة أولى لها، قد أسفرت عمليات المسح البيئي الإشعاعي عن خلوها كذلك من أي زيادة عن القياسات المتعارف عليها حتى الآن.

يذكر أن المسح الإشعاعي الذي تقوم به الفرق التفتيشية, الذي سيبدأ في وقت لاحق المرحلة الثالثة

في المنطقة الشرقية يأتي بهدف حماية البيئة من الملوثات الإشعاعية, وذلك ضمن خطة مسح تستهدف جميع مناطق المملكة.