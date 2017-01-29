هيئة الأمر بالمعروف تشارك بمعرض توعوي في مهرجان جازان الشتوي

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يقدم جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان في مهرجان جازان الشتوي التاسع.

برامج توعوية في ” الأمن الفكري ” , وكذلك برنامج ” شموخ ” …

لتوعية المجتمع من خطر الابتزاز وخطر استخدام وسائل التقنية الحديثة .

وبرنامج ” ثبات ” للمرابطين بالحد الجنوبي ، وغيرها من البرامج التي تأتي ضمن توعية أفراد المجتمع وزوار المهرجان .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن علي العبدلي أن:-

مشاركة الفرع خلال المهرجان الشتوي تشمل العديد من المواقع وخاصة الخيمة الدعوية التي تضم جناح الهيئة الذي يحوي عدداً من المطبوعات والهدايا توزع على زوار المعرض خلال فترة المهرجان .

ودعا زوار المهرجان إلى زيارة جناح الهيئة والاستزادة من برامجه التوعوية والاطلاع على محتوياته .