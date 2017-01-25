هيئة الإحصاء: أسعار التأمين على السيارات تقفز 116%

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جدة ــ البلاد

أظهر تقرير صادر عن هيئة الهيئة العامة ارتفاع أسعار التأمين بأنواعه المختلفة بنسبة 17.4% في ديسمبر2016م، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك كنتيجة لمواصلة أسعار التأمين المتصلة بالنقل “التأمين على السيارات والمركبات ” ارتفاعها القوي، بنسبة 24.8% في 2016م، تضاف لسلسلة الارتفاعات خلال الـ3 أعوام السابقة، محققة بذلك نسبة ارتفاع 116% خلال 4 سنوات.

ويأتي هذا الارتفاع المتواصل في أسعار التأمين على المركبات في الوقت الذي تدرس فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تحديد أسعار تأمين كل المركبات، وسط توقعات بتخفيض أسعار التأمين إلى نصف السعر الحالي، نتيجة للارتفاع المبالغ فيه الذي شهدته أسعار التأمين على السيارات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة. يأتي ذلك في وقت ألزمت “ساما”، الشركات بضرورة الأخذ في الاعتبار سجل السائق، وتقديم أسعار خاصة للملتزمين.

ويمثل الاتجاه الصعودي لأسعار التأمين المتصلة بالنقل خلال العام 2016م هو اللافت للنظر بين أنواع التأمين الأخرى؛ إذ تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر التأمين المتصلة بالنقل إلى 220.7 نقطة في ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 176.8 نقطة قبل عام، فيما شهدت أسعار التأمين على السكن انخفاضاً نسبته 24% في ديسمبر الماضي، بعد أن سجل مؤشره 108.7 نقطة انخفاضا من 143.1 نقطة في ديسمبر2015م.

كما شهدت أسعار التأمين على الصحة انخفاضا نسبته 11.3%، بعد أن انخفض مؤشره إلى 104.6 نقطة في ديسمبر الماضي انخفاضا من 117.9 نقطة قبل عام. وانضمت أسعار التأمين الاخرى للارتفاع الذي شهدته أسعار التأمين المتصلة بالنقل؛ حيث سجلت ارتفاع سنوي نسبته 22.8%.

وتشير بيانات رصد أسعار التأمين المتصلة بالنقل خلال الثلاثة أعوام الاخيرة إلى أن مؤشره قد ارتفع من مستوى 102.3 نقطة بنهاية العام 2012م، ليسجل بنهاية العام 2013م مستوى 147.4 نقطة بارتفاع 44%، ثم ما لبث وأن ارتفع إلى 151.4 نقطة بنهاية العام 2014م بارتفاع نسبته 2.7%، ثم ارتفع بهاية العام 2015م إلى 176.8 نقطة بارتفاع نسبته 16.7%، ثم قفز بنهاية العام 2016م إلى 220.7 نقطة بارتفاع نسبته 24.8%.