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هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصل على 3 جوائز في مسابقات التبادل الإذاعي والتلفزيوني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / شعبان / 1439 هـ      29 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على ثلاث جوائز ضمن مسابقات التبادل الإذاعي والتلفزيوني للعام 2017م، المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.

وتوجت الإذاعة السعودية بالجائزة الأولى في صنف التبادلات الإذاعية للعام 2017م

فيما حصل التلفزيون السعودي على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2017م، وجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية .

وأكد مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان في كلمة خلال حفل إعلان توزيع جوائز التبادلات الذي أقيم اليوم، أهمية هذه المسابقة في دعم التبادل بين الدول العربية في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وصولاً إلى تكامل العمل العربي المشترك .

ibrahim

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