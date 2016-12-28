العدد 21799 30 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين

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هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين
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الرياض – واس

وقع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عادل بن زيد الطريفي أمس اتفاقيتين

وذلك ضمن فعاليات الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع بنسخته الثانية والمقام حاليا في مركز الملك فهد الثقافي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء المنصة الإعلامية التلفزيونية وتطوير بيئة الإعلام المرئي والمسموع كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء مركز الابتكار للألعاب الالكترونية.

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التصنيف: محليات

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