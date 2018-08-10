محليات

«هيئة الإعلام» تدعو للحصول على تصاريح استخدام أجهزة البث الفضائي للحج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو القعدة / 1439 هـ      10 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة الإرسال المباشر الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1439 هـ ، بضرورة مراجعة إدارة الترددات وذلك بمقر وزارة الإعلام بمجمع الدوائر الحكومية بحي العوالي في مكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 6 ذي الحجة 1439هـ ، لتعبئة النماذج الخاصة باستخدام أجهزة البث الفضائي (SNG) (مركبة أو أجهزة ثابتة أو محمولة) واستلام التصاريح اللازمة ويمكن التنسيق من خلال الإيميل : [email protected]sa .

كما أكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن على جميع المؤسسات الإعلامية المشاركة في تغطية مناسك الحج ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج .

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

ibrahim

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