هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تصرف مخصصات الأيتام بالسودان

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صرفت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي اليوم بالخرطوم .

مخصصات أيتام الهيئة بالسودان، بحضور وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي السوداني ابراهيم آدم ابراهيم.

وعدد من منسوبي العمل الخيري وذوي الأيتام بالخرطوم .

وقال مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية بالخرطوم الشيخ حامد بن عاتق الرفاعي”-

إن مشروع كفالة الأيتام لهذا العام يأتي ضمن برنامج الرعاية الإجتماعية الذي تنفذه الهيئة بالسودان سنوياً.

وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال المشروع بصرف مبلغ 16.000.000 جنيه سوداني عبارة عن كفالة نقدية للأيتام.

الذين تكفلهم الهيئة بالسودان البالغ عددهم (11511) يتيماً موزعون بين الخرطوم وعددًا من مدن السودان المختلفة.

وتعمل هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في السودان منذ ما يقارب 30 عامًا في مجالات كفالة الأيتام والصحة والتعليم والدعوة.

من جانبه نوه وزير الضمان الإجتماعي في السودان ابراهيم آدم ابراهيم برعاية هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لأيتام السودان وتقديم الدعم المستمر لهم.

ومساعدة الفقراء والأيتام، عاداً إياها تجسيداً للعلاقات المتينة والقوية بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وقال إن مشروعات الهيئة بالسودان أصبحت من المعالم البارزة ونالت قبول ورضا المستفيدين في مجالات الصحة والتعليم والدعوة وبناء المساجد والمدارس وكفالة الايتام .