محليات

هيئة الاتصالات تحقق في احتكار الأسعار من مقدمي الخدمات

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 3 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء ، عن تفتح تحقيق عاجل في ضوء الشكاوى التي رفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأكدت الهيئة في تعميم صحفي، بأنها تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، وأن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.

وتعهدت الهيئة بأنه سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الإنتهاء من التحقيق ومايترتب عليه من قرارات، مؤكدة بأن الوطن والمواطن يستحق المزيد.

ibrahim

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