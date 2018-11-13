محليات

“هيئة الاتصالات” تطلق البرنامج التدريبي الرابع “بذور من أجل المستقبل”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      13 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركة هواوي، البرنامج التدريبي “بذور من أجل المستقبل” في عامه الرابع، والخاص بتدريب الطلاب المتميزين في 10 جامعات سعودية بتخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات بمقر شركة “هواوي” في شنزن الصينية.

ويهدف البرنامج في عامه الرابع إلى تدريب وتأهيل وتنمية المواهب المحلية الواعدة في الاتصالات

وتقنية المعلومات، وتشجيع تبادل المعرفة، وزيادة معرفة واهتمام الأفراد بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

يذكر أن أكثر من 50 طالباً مميزاً في الجامعات السعودية قد استفاد

من برنامج “بذور من أجل المستقبل” خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ibrahim

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