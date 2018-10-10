هيئة الاتصالات تنفي انقطاع الإنترنت غدا

نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن انقطاع الإنترنت غدا الخميس، مؤكدة أن الإنترنت لن ينقطع فيما قد تتأثر بعض الجهات التي لم تحد أنظمتها ذات العلاقة بنظام أسماء النطاقات “DNS” منذ أكثر من سنة.

وأشارت في بيان لها إلى أنها أبلغت أكثر من مرة جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم وعدد كبير من الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى في المملكة، بأهمية التأكد من استعدادهم لذلك التغيير من خلال تحديث الأنظمة لاستخدام النسخة المحدثة لمفتاح التشفير الخاص بالخوادم الجذرية لنظام أسماء النطاقات (Root DNS Servers) لضمان استمرار الخدمة وإمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت المحلية والعالمية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التغيير الخاص ببروتوكول الامتداد الآمن لخدمة أسماء النطاقات (DNSSEC) يعد الأول من نوعه الذي تنفذه مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، المعنية بإدارة خوادم الإنترنت الرئيسية لأسماء النطاقات، الذي كان من المقرر تنفيذه العام الماضي ولكن تم تأجيله للتأكد من أن آثار التغيير محدودة، مما أتاح مهلة إضافية للجهات حول العالم للتأكد من تحديث أنظمتها، التي تقع ضمن مهام ومسؤولية إدارات تقنية المعلومات وأمن المعلومات في تلك الجهات.