“هيئة الاتصالات” توقع اتفاقية تنفيذ مبادرة النطاق العريض

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وقّع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، ورئيس شركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بياري، اليوم (الأحد)، اتفاقية تنفيذ مبادرة النطاق العريض عالي السرعة بتقنية الألياف الضوئية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور عبدالله العبدالقادر، وكبار مسئولي الوزارة والهيئة وشركة الاتصالات السعودية.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتوسع في نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية للمنازل والمنشآت الحكومية الحيويية بمختلف المناطق الحضرية بالمملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة بمنظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة بتقنية الألياف الضوئية لكافة المناطق.

ويقدر عدد المنازل المستهدفة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية 405 آلاف منزل، من 44 في المئة‏ حالياً إلى 80 في المئة‏ في 2020، وعدد المنازل المستهدفة في المناطق الحضرية 1.730.000 منزل من 12 في المئة‏ حالياً إلى 55 في المئة‏ في 2020.

وأشار المهندس عبد الله السواحة، إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف إيصال خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 2 مليون منزل بمختلف المناطق الحضرية بالمملكة، من خلال تغطية 80 المئة من هذه المنازل مرتفعة الكثافة، و55 في المئة من المنازل بالمناطق الحضرية، بالألياف الضوئية بسرعات لا تقل عن 100 ميجابايت/ثانية.

وبيّن أن الوزارة ستمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الـ 36 الخاصة بمنظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، التي تم اعتمادها في برنامج التحول الوطني 2020، مشيداً بالاتفاقية وأنها سوف تدعم نشر البنية التحتية في ختلف مناطق المملكة، بما يسهم في نشر الخدمات للمنازل والمنشآت الحكومية الحيوية مثل مجال الصحة والتعليم وخدمات الالكترونية للمواطنين.