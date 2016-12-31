هيئة الاحصاء: 39% من السعوديين في عمر الطفولة .. والعاملون 13 مليون

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جدة ــ البلاد

كشف تقرير احصائي حديث عن “قوى العمل بالمملكة” صادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان المملكة حتى منتصف العام 2016م بلغ نحو 31.74 مليون نسمة، بنسبة 63.3% من مجموعة السكان، وبلغ عدد الاجانب 11.66 مليون نسمة بنسبة 36.7%.

واظهرت البيانات أن نحو 11.74 مليون نسمة من السعوديين تقل أعمارهم عن 30 سنة يمثلون 58.5% من إجمالي السكان السعوديين، وبإضافة الذين تقل أعمارهم عن 44 عاما ترتفع تلك النسبة إلى نحو 80.8% بإجمالي يقدر بنحو 16.2 مليون نسمة.

وبالتالي فإن أعمار السعوديين تتركز بشكل كبير في الفئات العمرية الأقل من 44 عاما وهو ما يشير إلى أن مرحلة الشباب هي أهم ما يميز تلك المرحلة من تاريخ المملكة.

ويعني تركز 58.5% من السكان في الفئات العمرية الأقل من 30 عاما أن المجتمع السعودي في تطلع لتحفيز الاقتصاد السعودي على توليد وظائف للسعوديين أكبر ومتطلع إلى توسعات سكنية جديدة لاستيعاب التدفقات الشبابية وحاجتها لتأسيس منزل الزوجية ومستلزمات تأثيثه وبنية أساسية أكبر من مياه وصرف صحي وكهرباء .. إلخ وهو ما يشير إلى قوة منتجة وقوة استهلاكية تزيد من قوة الاقتصاد السعودي وتؤهله لتحقيق معدلات نمو قوية تنسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030م.

وتشير بيانات هيئة الاحصاء إلى أن الفئة العمرية (0-4 عام) هي أكبر الفئات العمرية عددا بين السعوديين بعدد يقدر بنحو 2.14 مليون نسمة يشكلون نحو 10.6% من عدد السعوديين، وتليها الفئة العمرية (5-9 عام) بعدد يقدر بنحو 2.1 مليون نسمة يشكلون 10.4% من السعوديين، وتليها الفئة العمرية (10-14 عام) بعدد يقدر بنحو 1.87 مليون نسمة يشكلون 9.3% من سكان المملكة ثم الفئة العمرية (15-19 عام) بعدد يقدر بنحو 1.76 مليون نسمة بنسبة 8.8% من اجمالي السعوديين.

ووفقا للقوانين الدولية والأنظمة في المملكة يعد سن الطفولة حتى 18 عاما، وبالتالي يمكن القول أن نحو 7.85 مليون نسمة من السعوديين في سن الطفولة يشكلون نحو 39.1% من إجمالي عدد السكان السعوديين وهو ما يشير إلى أن التدفقات الشبابية ستكون أكبر خلال السنوات المقبلة.

وتمثل الفئة العمرية من سن 20 عاما إلى 30 عاما فئة الشباب المتدفق على سوق العمل والساعي نحو تأسيس أسرة جديدة، ويبلغ عددهم نحو 3.9 مليون يمثلون نحو 19.4% من عدد السعوديين وهى نسبة كبيرة لإنحصارها في فئتين عمريتين فقط (20-24) و (25-29)، وهو ما يفسر التدفق الحالي للشباب السعودي على سوق العمل وطلب المساكن.

أما الكتلة الشبابية الكلية والتي تمثل عصب أي مجتمع فيمكن حصرها في الفئة العمرية من سن 20 عاما حتى 44 عاما ويبلغ عددهم وفقا لبيان هيئة الاحصاء نحو 8.4 مليون نسمة يشكلون نحو 41.8% من عدد سكان المملكة، وبالتالي فهي كتلة كبيرة تفسر شبابية المجتمع السعودي. وتشكل الفئة العمرية من 45 سنة فأكثر نسبة لا بأس بها، حيث يتجاوز عددهم 3.84 مليون نسمة تعادل تقريبا نحو 19% من اجمالي عدد السعوديين.

ويتوزع السكان السعوديون ما بين نحو 10.23 مليون من الذكور بنسبة 50.9% و 9.85 مليون من الإناث بنسبة 49.1% إناث، وتنطبق تلك النسبة تقريباً على جميع الفئات العمرية الشبابية فيما عد الفئة العمرية (20-24) والتي ترتفع فيها نسبة الذكور إلى 52.2% مقابل 47.8% للإناث.

أما فيما يتعلق بالوافدين والبالغ عددهم نحو 11.66 مليون نسمة يشكلون 36.7% من إجمالي سكان المملكة موزعين ما بين نحو 8 ملايين من الذكور بنسبة 69% و 3.66 مليون من الإناث بنسبة 31%. ويتركز الوافدون في الفئات العمرية ما بين 25 عاما و 49 عاما بإجمالي يقدر بنحو 7.32 مليون أي بنسبة 62.8%.

هذا وتشير آخر نتائج مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للاحصاء عن النصف الثالث من العام 2016م أن إجمالي قوة العمل السعودية (15 سنة فأكثر) قد بلغت نحو 5.7 مليون بنسبة 43.5% من قوة العمل في المملكة والبالغة نحو 13.13 مليون نسمة، حيث يستحوذ الوافدون على 56.5% من إجمالي قوة العمل بعدد 7.41 مليون نسمة.

وتتوزع قوة العمل السعودية ما بين نحو 4.44 مليون من الذكور و نحو 1.28 مليون من الإناث، وبطبيعة الحال يتركز نحو 4.52 مليون نسمة من قوة العمل في الفئات العمرية من 20عاما وحتى 44 عاما أي بنسبة 79.1%.

وتتوزع قوة العمل الوافدة ما بين 6.75 مليون من الذكور بنسبة 91% من إجمالي قوة العمل الوافدة و 665.73 الف من الإناث بنسبة 9%، ويتركز نحو 73.4% من اجمالي قوة العمل الوافدة في الفئة العمرية 25 إلى 44 عاماً.

أما عدد المشتغلين السعوديين (15 سنة فأكثر) فقد بلغ نحو 5.02 مليون مشتغل بنسبة 40.6% من إجمالي المشتغلين في المملكة والبالغ عددهم نحو 12.37 مليون مشتغل، فيما يبلغ عدد المشتغلين الاجانب نحو 7.36 مليون مشتغل بنسبة 59.4%.

ويتوزع المشتغلون السعوديون ما بين 4.19 مليون مشتغل من الذكور و نحو 835.72 الف من الإناث، فيما يتوزع المشتغلون الاجانب ما بين 6.71 مليون مشتغل من الذكور و 646.55 ألف من الإناث. ويتركز نحو 76.6% من المشتغلين السعوديين في الفئات العمرية من 20 عاما وحتى 44 عاماً بإجمالي 3.85 مليون مشتغل. أما المشتغلين الاجانب فيتركز نحو 73.5% منهم في الفئات العمرية من 20 عاماً إلى 44 عاماً.

ويبلغ إجمالي عدد المتعطلين عن العمل من السعوديين نحو 693.78 الف متعطل بنسبة بطالة 12.1% وموزعين ما بين نحو 254.11 الف من الذكور بنسبة بطالة 5.7% و 439.67 الف من الإناث بنسبة بطالة 34.5%، وبطبيعة الحال تتركز معظم اعداد البطالة بين السعوديين سواء ذكور أو إناث في الفئات العمرية من 20 عاما إلى 34 عاما بإجمالي عدد 627.71 الف متعطل يمثلون نحو 90.5% من اجمالي السعوديين العاطلين عن العمل.

أما عدد العاطلين عن العمل من الاجانب فبلغ نحو 58 ألف نسمة بمعدل بطالة 0.78% موزعين ما بين 38.86 ألف من الذكور و 19.17 ألف من الإناث.