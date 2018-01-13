هيئة الترفيه تطلق فعاليات حملة (لا تفكر تسافر)

الرياض – واس

اطلقت الهيئة العامة للترفيه روزنامة فعاليات إجازة منتصف العام الدراسي في معظم مناطق المملكة، تحت حملة “لا تفكر تسافر”، وتشمل أكثر من 45 نشاطًا متنوعًا تثري التجربة الترفيهية لدى المجتمع.

وبدأت فعاليات إجازة نهاية الأسبوع الأولى من إجازة منتصف العام الدراسي في جدة بافتتاح حفلات السعودية للعام 2018 بأمسية غنائية في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وفي الواجهة البحرية للكورنيش الجديد بدأت فعالية “جادة الترفيه” المستمرة حتى 20 يناير، وفعالية “لومينيريوم” للألوان والأضواء التي تناسب جميع الفئات من كبار وأطفال في أرض الريبال للفعاليات بطريق الملك عبدالعزيز.

كما تقام في جدة فعالية “العروض الترفيهية الأوروبية” التي تقدم عدداً من العروض من بينها عروض كرة السلة الترفيهية وعروض الفرق التلفزيونية الحية وعرض الممر المضيء، ومنها التي بدأت في قرية مرسال في الجنغل لاند وتستمر حتى 20 يناير، إضافةً إلى “مهرجان جدة للمأكولات” الذي سيقام على أرض سماء الغربية للطيران حتى 20 يناير، بينما تنطلق اليوم فعالية “دندنة” في الفترة 12-19 يناير في قاعة فنتازيا، إلى جانب العروض السينمائية “الأفلام العالمية للأطفال” بجمعية الثقافة والفنون في الفترة 12-18 يناير.

وفي الرياض انطلقت المسرحية الكوميدية “البيت بيت أبونا” المفتوحة للعائلات والشباب في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتستمر حتى اليوم السبت، وفعالية عروض “بالونز توك” للأطفال والعائلات في مركز الملك فهد الثقافي المستمرة حتى 14 يناير، بالإضافة إلى “ملتقى الطيران السعودي الرابع” في مطار الثمامة الذي يواصل عروضه حتى 13 يناير، وفعالية “أرض أوهارا” في وادي نمار المستمرة حتى 20 يناير، كما تواصل الهيئة نشاطاتها في خيمة الترفيه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وينتظر عشاق أفلام الكارتون عروض الفن السابع الحديثة التي ستقام في 18 يناير على مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بالرياض، ومشاهدة العروض المفتوحة المصاحبة للرسوم الكارتونية، وعروض التصوير الفوتوغرافي.

وفي عدد من مدن المنطقة الشرقية بدأت مجموعة من الفعاليات نشاطها، تتقدمها فعالية السيرك العالمية “سيركوبوليس” في الظهران مول بالظهران في الفترة 11-13 يناير، بالإضافة إلى مسرحية الرعب الكوميدية “البيت المسكون”في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية في نفس الفترة، وفعاليات “دوت فيست” التي تجمع بين العروض الحية العالمية ونشاطات التحدي في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة خلال الفترة 11-17 يناير. بالإضافة إلى عروض الأطفال “كير بيرز” التي ستقام في الراشد مول بالأحساء في الفترة 11-16 يناير.

كما ينطلق كرنفال “أيام المرح” بجانب فندق القصيبي بالخبر على مدى أسبوع كامل بدءاً من 13 من يناير. وأما في حائل فتقام فعالية “سلاحف النينجا” في الفترة 11-16 يناير في سلمى مول، وتقام غدا في منطقة جازان فعاليات المهرجان الشتوي العاشر بمدينة الملك فيصل الرياضية، الذي ينطلق بأوبريت غنائي،

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ، ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.