العدد 21855 24 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة الترفيه: مخالفات صاحبت (كوميك كون)جدة

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هيئة الترفيه: مخالفات صاحبت (كوميك كون)جدة
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جدة ــ واس

أقرت الهيئة العامة للترفيه بوقوع مخالفة من الجهة المنظمة لفعالية كوميك كون التي نظمت بجدة الأسبوع المنصرم، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لما حدث.

وقالت الهيئة في بيان : بالرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم من الجهة المنفذة ، إلا أن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلت بأحد بنود التصريح الصادر من هيئة الترفيه لها،

وتم رصد هذه المخالفة من موظفي الهيئة العامة للترفيه وإيقافها في وقتها، والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنفذة بما يتوازى مع ما تم من مخالفات. وأكدت الهيئة دورها كمنظّم ومطوّر لقطاع الترفيه في المملكة، وسعيها للارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته .

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