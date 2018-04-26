هيئة الثقافة تعلن عن تنظيم عروض موسيقية للأوركسترا الألمانية

أعلنت الهيئة العامة للثقافة, عن استضافة ثلاث حفلات موسيقية لفرقة الأوركسترا الألمانية “أكاديمية كولنر الألمانية”, وذلك ضمن “الفعاليات الثقافية” لشهر أبريل, وسيتم تنظيم الحفلات في الرياض بمركز الملك فهد الثقافي بتاريخ 28 أبريل، وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام بتاريخ 29 أبريل، وفي كورنيش جدة بتاريخ 30 أبريل.

وتعد فرقة الأوركسترا الألمانية, إحدى أبرز فرق الأوركسترا المعروفة من مدينة برلين.

ويأتي استضافة “الهيئة العامة للثقافة” للفرقة, ضمن برنامج أوسع من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تشمل جميع أرجاء المملكة خلال شهر أبريل الجاري, وذلك تحت شعار “الفعاليات الثقافية”.

وتسعى الهيئة من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقوم بتنظيمها, إلى تهيئة البيئة المحفزة لمختلف فئات المجتمع، والعمل على تنمية جوانب الثقافة والفكر والفنون لديهم.

يذكر أن “الهيئة العامة للثقافة” تسعى لإبراز مكونات المشهد الإبداعي في المملكة ليحتل مكانته الرائدة عالمياً, وتتركز جهودها على بناء مجتمع مُلهم يُسهم في تطوير نمط حياة الأفراد استنادًا إلى منطلقات رؤية المملكة 2030.