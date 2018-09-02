هيئة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المحافظة على التراث

وقعت الهيئة العامة للثقافة مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بالرياض، لتعزيز التعاون بمجالات دعم قطاع التراث الثقافي غير المادي في المملكة.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد

والمدير العام للجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبدالرحمن بن عبدالله العيدان.

وأوضح المهندس المزيد أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للثقافة على بناء شراكة هادفة

ومثمرة مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التي من شأنها المساهمة

في توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي في عدد من المناطق في المملكة

وكذلك العمل على ملفات اليونيسكو لعناصر التراث الثقافي غير المادي.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي من إيمان الهيئة العامة للثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث بأهمية التراث الثقافي غير المادي وضرورة حمايته والمحافظة عليه وتوثيقه على نحوٍ يعزز تناقله بين الأجيال القادمة كونه جزء من الهوية الوطنية ويعكس الخلفية الاجتماعية والثقافية.