الرياضة

«هيئة الرياضة» تعتذر لمتابعي WWE عن اللقطات غير المحتشمة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / شعبان / 1439 هـ      28 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قدمت هيئة الرياضة اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكدت الهيئة رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وفي هذا الإطار أكدت الهيئة حرصها على منع أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها واشترطت ذلك على الشركة المنفذة، إضافة إلى رفض عرض أي إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشددت على الالتزام بذلك، وهو التزام ستظل الهيئة حريصة بصورة دائمة عليه في كافة برامجها وأنشطتها المتنوعة.

ibrahim

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