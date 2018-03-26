الرياضة

هيئة الرياضة تعلن السحب على 16 سيارة للمشتركين في «ادعم ناديك»

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، السحب على 16 سيارة لداعمي الأندية؛ والمشتركين عبر الرسائل النصية على 505050 لحملة «ادعم ناديك»، التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في فترة سابقة

وحظيت الحملة بإقبال كبير واهتمام متزايد من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها

وحققت أرقاما غير مسبوقة في دعم الجماهير لأنديتها، جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الاثنين.

هذا وسيتم ابتداء من اليوم إتاحة الفرصة لجميع المشتركين؛ للدخول في السحب التلقائي للحصول

على السيارات كل ثلاثاء بدءً من 3 أبريل المقبل، على أن يجري تسليم السيارات كل يوم خميس 5 أبريل 2018م.

abdulslam

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