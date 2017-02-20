العدد 21851 20 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة الرياضة تعلن بعض القواعد للحد من ديون أندية

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هيئة الرياضة تعلن بعض القواعد للحد من ديون أندية
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الرياض- البلاد

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس، عن قواعد جديدة للحد من ديون الأندية السعودية، وذلك بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وجاءت هذه القواعد على النحو التالي:

• أندية الدرجة الممتازة ملزمة بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، وفي حال التأخير تفرض عقوبات قد تصل إلى المنع من التسجيل.

• القرار يمنع أي فريق من أصحاب المراكز الخمسة الأولى في دوري المحترفين، من التسجيل في حال تجاوزت ديونه 40 مليون ريال.

• كما يشمل المنع الأندية أصحاب المركز السادس وحتى العاشر في حال تجاوز دين النادي 20 مليون ريال.

• يمنع أي فريق من المركز الحادي عشر، وحتى الأخير من التسجيل في حال تجاوز دين النادي 10 ملايين ريال.

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التصنيف: الرياضة

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