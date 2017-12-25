هيئة الرياضة تفند أكاذيب الاتحاد القطري للشطرنـج

الرياض- البلاد

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بياناً، فندت فيه المزاعم القطرية التي جاءت عبر بيان للاتحاد القطري للشطرنج اشتمل على مغالطات وتضليل ومحاولات يائسة، تقودها نفوس مريضة، اعتادت على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق، والهيئة إذ تأسف لهذه الأساليب الملتوية من اتحادات رياضية، يفترض فيها الحرص على المنافسات الرياضية، دون الزج بأي جوانب أخرى، فإنها تود إيضاح الحقيقة أمام الجميع، حيث رحبت المملكة بالمشاركين، ووفرت كل التسهيلات اللازمة لذلك، وتم إصدار التأشيرات للاعبين القطريين:

1- محمد ناصر السيد

2- شين زهو

3- محمد أحمد المضاحكة

وقد أبلغ الاتحاد الدولي للشطرنج بذلك؛ وفقاً للمخاطبات الرسمية، وأدرجت أسماء اللاعبين القطريين ضمن المشاركين.

وعليه فإن الهيئة توضح هذه الحقيقة، مؤكدةً أن محاولات يائسة كهذه، لن تؤثر على سير بطولة كبرى وعالمية بهذا الحجم والتميز والمشاركة، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة مثل هذه الاتهامات لدى اللجان والاتحادات الدولية المعنية، متمنين للبطولة والأبطال كل التوفيق والنجاح.