هيئة الرياضة تقيم برنامج “التحدي الشبابي للألعاب الرياضية” في جازان

جدة- البلاد

تنظم الهيئة العامة للرياضة غدٍ الثلاثاء في القرية التراثية بمدينة جازان، فعاليات برنامج “التحدي الشبابي للألعاب الرياضية”، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، ويشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وأكد وكيل رئيس الهيئة العامة المساعد لشؤون الشباب الأستاذ سليمان المسند أن “البرنامج يعد أحد البرامج الشبابية التي تحرص الهيئة على تنفيذها، ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تستهدف شباب الوطن في جميع مناطق المملكة، لتنمية قدراتهم البدنية والرياضية وتحفيز روح التحدي لديهم، بما يتناسب مع مواهبهم ومتطلباتهم الرياضية والترفيهية”.

ويتضمن برنامج “التحدي الشبابي للألعاب الرياضية” فعاليات المسرح الترفيهية ومنافسات ملعب البلياردو الكبير بالقدم وتحدي الشطرنج والألعاب الشعبية الرياضية المتنوعة إلى جانب مسابقات وألعاب رياضية مخصصة للجماهير، وتحدي “سجل هدفك” وتحديا في رفع الأثقال والبولينغ، وسباق الدراجات، وسباق المشي ( 2 كم).