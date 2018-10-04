هيئة الرياضة تنشئ 4 ملاعب رياضية للهلال والنصر والأهلي والاتحاد

جدة- البلاد

عقد معالي تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اجتماعاً بمسؤولي عدد من البنوك السعودية؛ استعداداً لإطلاق فرص استثمارية جديدة. سيتم من خلالها بناء 4 استادات رياضية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد. هذا وسيتم الطلب من إدارات الأندية إعداد التصاميم اللازمة لهذه الملاعب، وستكون سعة كل ملعب 35 ألف متفرج.

رؤساء الأندية يتفاعلون

تفاعَلَ رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مع قرار هيئة الرياضة، بعد الاجتماع الذي عقده معالي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة بحضور مسؤولي البنوك السعودية، والقاضي بإنشاء أربعة ملاعب رياضية لهذه الأندية. وتم تدشين وسم في “تويتر” تحت عنوان “# أربعة_ملاعب_للأندية_السعودية”، شَهِد تفاعلاً من الجماهير التي باركت الفكرة. محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال علق كاتباً: “‏مهما حكينا ما راح نعطي @Turki_alalshikh حقه، خلال سنة جعل من الأحلام واقعاً ملموساً.. ‏خطوة استثمارية جبارة ونقلة تاريخية لرياضة الوطن”.

وأضاف: بإذن الله، ستتولى كفاءات هلالية الإشرافَ على مشروع تصميم ملعب الزعيم.. ليكون تحفة تاريخية تواكب الحدث التاريخي، وقيمة نادي الهلال. وختم تغريداته كاتباً: “الرقم الصعب.. جمهور الزعيم.. حددوا وين أفضل مكان لإنشاء ملعب زعيمنا”. أما سعود آل سويلم رئيس نادي النصر فكتب: “شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على مبادرة #

أربعة_ملاعب_للأندية_السعودية، وبإذن الله، سيتم البدء في تصميم ملعب نادي النصر من خلال أبنائنا أو الشركات السعودية، والذي سيكون تصميماً يليق باسم ومكانة العالمي”. ‏وأضاف: ملعب العالمي يستحق أن يكون في أفضل مكان في عاصمتنا الحبيبة، ما هي اقتراحاتكم لأفضل مكان يقام فيه؟”. فيما كتب نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد: “شكراً لأخي تركي آل الشيخ على هذه المبادرة الرائعة‏ والضخمة، لإنشاء # أربعة_ملاعب_للأندية_السعودية”. وأضاف: يستحق الاتحاد ملعباً عالمياً يليق ‏بتاريخه وعراقته وجمهوره العظيم.

وختم كاتباً: ” لأنه الاتحاد “العميد المونديالي”؛ ‏أعدكم بتصميم فريد غير مسبوق سيكون للمبدعين منكم يا جمهور الذهب دور في تصميمه”. وشارك ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي متحدثاً عن الحدث الكبير وكتب: “حدث تاريخي سنقطف ثماره قريباً.. وسنشارك في اختيار موقع ملعب النادي الأهلي بجدة، وسنفتح باب المنافسة لتصميم ما يليق بناديكم، وللجماهير الحق في المشاركة برأيها واحتياجها، وتلبي إن شاء الله # أربعة_ملاعب_للأندية”.

وأضاف: “وين تشوفون أفضل مكان يراعى فيه سهولة الحركة والوصول، خصوصاً لأهل مكة؟”.