هيئة السوق المالية تطلق برنامج “ثمين”

اطلقت هيئة السوق المالية برنامجاً توعوياً، وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي المالي وتحقيقاً لأهداف خطتها الاستراتيجية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج “ثمين” إلى رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية.

وسيعمل “ثمين” وفقاً لخطته التنفيذية وباستخدام عدد من القنوات التوعوية، على توعية جمهور المستثمرين بأساسيات وقواعد الاستثمار، وتوعية المقبلين على الاستثمار في كل ما يخص الاستثمار، والتوعية بآلية تجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويساهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني.

ويتميز “ثمين” بمحتوى توعوي مرئي من خلال برنامج حواري “لقاءات” مع أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال السوق المالية، يتم نشرها من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.